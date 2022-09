Barcelona tenta juntar Messi e Diogo Dalot

Catalães ponderam avançar por Lionel Messi no final da presente temporada, uma vez que o contrato do argentino com o PSG termina em junho. O clube pretende ainda contratar um lateral direito e o nome do português Diogo Dalot é um dos mais fortes na lista de candidatos.

Após um mercado de transferências de verão muito movimentado, com contratações como Lewandowski, Raphinha e Koundé, o Barcelona não pretende parar no investimento do plantel e ao que parece que promover o regresso de Lionel Messi a uma casa que durante anos foi sua e onde brilhou.

Há uns dias, a imprensa catalã noticiou que Messi não deveria renovar o contrato com o PSG, que termina no final da presente temporada. Perante isso, o vice-presidente financeiro do Barcelona, Eduard Romeu revelou, em declarações à rádio "El Matí de Catalunya", que o negócio do regresso do argentino seria "viável". "É uma transferência viável porque se ele voltasse viria de graça. Então, com certeza viria. Mas essa é uma decisão do corpo técnico e do jogador", disse.

Não obstante, o programa "El Larguero", da Cadena SER, informou que o PSG poderá avançar com uma proposta de renovação do contrato de Messi - por mais uma temporada - com os mesmos moldes do vínculo atual, em que o argentino aufere cerca de 30 milhões de euros anuais.

Mas Messi pode não ser o único a mudar-se para Barcelona no próximo defeso. O "Mundo Deportivo" avança que o português Diogo Dalot é um dos principais nomes na lista do clube para reforçar o lado direito da defesa. Formado no F. C. Porto, tem tido um grande arranque no Manchester United, ganhando o lugar ao ex-habitual titular Wan Bissaka, e sendo uma peça importante na ideia ofensiva do técnico Erik ten Hag. As boas exibições valeram-lhe a convocatória para os jogos da Liga das Nações e diante da República Checa apontou dois dos quatro golos da vitória.