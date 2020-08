Barcelona tentou trocar Griezmann por João Félix

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:11 Facebook

O clube catalão propôs uma troca de Griezmann por João Félix, mas os colchoneros rejeitaram.

Segundo "A Marca", poucos dias antes da pesada derrota (8-2) do Barcelona frente ao Bayern de Munique na Liga dos Campeões e ainda antes de Messi ter comunicado o desejo de abandonar o clube espanhol, Josep María Bartomeu, presidente do clube catalão, tentou uma operação junto com o Atlético de Madrid: o líder desejava uma troca de Griezmann por João Félix. Mas os colchoneros disseram que não.

O Barcelona, que na época passa adquiriu o passe do jogador francês aos colchoneros por 120 milhões de euros, pretendia reduzir a carga salarial do clube catalão, dada a crise provocada pela covid-19 - Griezmann aufere 21 milhões de euros limpos por temporada, enquanto João Félix recebe 3,5 milhões - mas um viu um "não claro".

A mesma publicação adianta ainda que Miguel Ángel Gil Marín, dirigente máximo do Atlético, não descarta um regresso do francês, mas não nestes moldes. A ser por uma troca, seria por um nome como Thomas Lemar ou Diego Costa e não por João Félix, visto como uma das grandes promessas do futebol. Miguel Ángel Gil Marín acredita que o investimento de 126 milhões pelo português terá retorno desportivo.