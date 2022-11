Barcelona vence a jogar com dez

Nuno A. Amaral Ontem às 22:33 Facebook

Catalães estiveram a perder, mas deram a volta frente ao Osasuna. Lewandowski foi expulso.

Um dia depois de o Real Madrid ter perdido, o Barcelona aproveitou a deixa na abertura da 14.ª jornada da Liga espanhola. Os catalães estiveram a perder com o Osasuna, num jogo em que Lewandowski foi expulso ainda na primeira parte, mas deram a volta ao marcador depois do intervalo, com golos de Pedri e Raphinha (1-2).

Em Itália, o Nápoles continua imparável, tendo somado a 10.ª vitória seguida na Série A, diante do Empoli (2-0). Os napolitanos lideram com oito pontos de avanço sobre o Milan, que empatou no estádio da Cremonese (0-0), podendo ser apanhado hoje no segundo lugar pela Atalanta.

Na Alemanha, o Bayern de Munique reforçou o comando da Bundesliga com uma goleada ao Werder Bremen (6-1, com três golos do extremo Gnabry), enquanto o Borussia Dortmund foi surpreendido no terreno do Wolfsburgo (2-0). v n.a.a.