Barcelona vence com bis de Lewandowski e mantém distância para líder Real

Um bis de Robert Lewandowski ajudou, esta quinta-feira, o Barcelona a vencer em casa o Villarreal (3-0), na 10.ª jornada da Liga espanhola, um resultado que mantém os "culés" a três pontos do líder Real Madrid.

O ponta de lança internacional polaco (31 e 35), num espaço de quatro minutos, bateu o guarda-redes Rulli, antes de Ansu Fati (38) fechar a contagem e colocar um ponto final nas aspirações do'submarino amarelo' de sair com pontos de Camp Nou.

O vencedor do Troféu Gerd Müller para o melhor marcador da época 2021-2022 (57 golos em todas as competições) é o melhor artilheiro da La Liga, com 11 golos.

Com este triunfo, o emblema blaugrana passa a somar 25 pontos, no segundo lugar, contra os 28 do campeão e líder Real. A Real Sociedad ocupa a última posição do pódio, com 22, enquanto o Villarreal é nono, com 15, os mesmos do Valência.

Mais cedo, em Pamplona, um tento do croata Ante Budimir (55), já no segundo tempo, valeu ao Osasuna o regresso aos triunfos na receção ao Espanyol (1-0), cinco jogos depois.

O Almería recebeu e venceu o Girona (3-2) na luta pela fuga à zona perigosa da tabela, num encontro que ficou, praticamente, resolvido nos primeiros 45 minutos, face aos golos de Leo Baptistão (13), Touré (17) e Embarba (38), com Riquelme (47) e Stuani (87), de penálti, que instantes antes desperdiçou da mesma marca, a encurtarem distâncias.

O português Samuel Costa foi opção no conjunto andaluz à passagem do minuto 64, enquanto o compatriota Dyego Sousa não saiu do 'banco'.