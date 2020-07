Barcelona vence dérbi e atira Espanhol para a 2.ª Liga

JN Ontem às 23:42 Facebook

Um golo do uruguaio Luis Suarez garantiu ao Barcelona a vitória no dérbi da cidade frente ao Espanhol, por 1-0, em jogo da 35.ª jornada da Liga espanhola, conduzindo o adversário para a segunda divisão e reduzindo para um ponto a desvantagem em relação ao líder Real Madrid.

As duas equipas ficaram reduzidas a 10 já no decorrer do segundo tempo, na sequência das expulsões de Ansu Fati e Pol Lozano, ambos com vermelho direto no espaço de três minutos. Logo de seguida (56), Suarez fez o único golo da partida.

Com este resultado, o Barça manteve a segunda posição, reduzindo para um a diferença para o comandante Real Madrid, que recebe na sexta-feira o Alavés. Já o Espanhol viu confirmada a despromoção à 2.ª Liga espanhola no campo do rival.

Nos outros encontros, na luta pelo acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, o Getafe perdeu em casa (3-1) com o Villarreal e viu o adversário aumentar para quatro pontos a vantagem no quinto lugar.

Por seu lado, em Sevilha, o Betis (13.º) derrotou o Osasuna (11.º), por 3-0.