Barcelona vence e Messi isola-se no topo da lista dos melhores marcadores

O Barcelona ultrapassou o Sevilha e subiu ao terceiro lugar da Liga espanhola de futebol, ao vencer esta quarta-feira, por 3-0, o aflito Elche, num jogo em atraso da primeira jornada.

Com o internacional português Francisco Trincão no onze, os catalães voltaram a ter no argentino Lionel Messi a grande figura. O camisola 10 inaugurou o marcador aos 48 minutos, após combinação com o dinamarquês Martin Braithwaite.

Cerca de 20 minutos volvidos, e já sem o extremo luso em campo, o médio holandês Frenkie de Jong foi abrindo caminho rumo à baliza do Elche, antes de assistir o avançado argentino, que dilatou a vantagem, aos 69, bisando pela quinta vez esta temporada.

Messi anotou o 18.º golo no campeonato, liderando agora a lista dos melhores marcadores, com mais dois do que o uruguaio Luís Suárez (16), do Atlético de Madrid.

Jordi Alba fixou o resultado aos 73 minutos, com nova assistência de Martin Braithwaite, apontando o quarto golo na época e ficando a um de igualar a melhor marca pessoal numa temporada. Em 2012/13, o lateral marcou cinco tentos ao serviço dos catalães.

A formação comandada por Ronald Koeman, que tinha cedido um empate caseiro no domingo, diante do Cádiz (1-1), subiu ao terceiro lugar, com 50 pontos, mais dois do que o Sevilha, quarto colocado, que ainda tem uma partida em atraso, precisamente frente ao Elche.

Os catalães, que visitam os andaluzes no sábado, estão a dois pontos do Real Madrid (52), segundo classificado, e a cinco do líder Atlético de Madrid (55), que tem um jogo a menos.

Já o Elche mantém-se na zona de despromoção, no 19.º e penúltimo posto, com 21 pontos.