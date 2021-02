Barcelona vence em Sevilha e sobe provisoriamente ao segundo lugar

JN/Agências Hoje às 18:24 Facebook

O Barcelona venceu (2-0), este sábado, na 25.ª jornada e subiu provisoriamente ao segundo lugar da liga espanhola, com um ponto de vantagem sobre o Real Madrid, que só joga na segunda-feira.

Em Sevilha, e com o avançado Francisco Trincão no banco, o primeiro golo da partida foi apontado aos 29 minutos, pelo francês Dembele, a passe do argentino Lionel Messi, que fixou o resultado, aos 88 minutos.

A derrota da formação de Sevilha pôs fim a uma série de seis vitórias consecutivas na liga espanhola e manteve a equipa no quarto posto, com 48 pontos.

Os catalães seguem com 53 pontos, mais um do que o Real Madrid, que na segunda-feira recebe a Real Sociedad, e a dois do líder, o Atlético de Madrid.

A equipa madrilena, na qual alinha o português João Félix, visita no domingo o Villarreal, depois de ter somado uma derrota e um empate nas duas últimas rondas.

Com o português Paulo Oliveira no onze e Rafa Soares a entrar em campo aos 78 minutos, o Eibar empatou a um golo com o Huesca, lanterna-vermelha da prova.