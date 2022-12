Barcelona vence F. C. Porto e ergue Supertaça Ibérica em Málaga

JN/Agências Hoje às 19:57, atualizado às 20:32 Facebook

O Barcelona conquistou, este domingo, a primeira edição da Supertaça Ibérica de andebol ao vencer o F. C. Porto, por 32-24, na final do torneio, em Málaga, que teve ainda o Sporting na quarta posição.

Após o F. C. Porto ter afastado o Granollers e o Barcelona o Sporting nas meias-finais de sábado, a final ditou um duelo ibérico entre os campeões de Portugal e Espanha, que pendeu para o colosso catalão bicampeão europeu em título.

O Barcelona, do pivô internacional português Luís Frade, impôs o seu favoritismo após um equilíbrio inicial, tendo chegado ao intervalo a vencer por um 'magro' 14-10, muito por culpa da eficácia defensiva dos guarda-redes Sebastián Frandsen e Péres de Vargas.

O encontro começou sob a 'estrelinha' de Pedro Valdés, que marcou três dos primeiros quatro golos do F. C. Porto, o outro foi de Pedro Cruz, e que permitiram à formação campeã nacional alternar a liderança do marcador com os catalães até aos 6-6.

Mais eficaz na finalização e a cometer menos erros, o Barcelona, com um golo de Luís Frade, passou para a frente do marcador definitivamente aos 7-6 e aumentou pela primeira vez para a vantagem de dois pelo sueco Jonathan Carlsbogard aos 8-6.

A formação espanhola dilatou a diferença para três golos à passagem dos 10-7 e aumentou para quatro aos 13-9, com um golo do francês Dika Mem, e apesar da reação dos dragões, atingiu o intervalo a vencer por 14-10.

No início da segunda parte, que começou com um golo de Ludovic Fàbregas (15-10), o F. C. Porto meteu um parcial de 3-0, com golos de Víctor Iturriza, Leonel Fernandes e Fábio Magalhães, e reduziu a diferença para apenas dois golos aos 15-13.

A reação dos 'dragões' sofreu um apagão aos 17-15, altura em que os catalães meteram um parcial de 4-0, que elevou a diferença para seis golos de vantagem (21-15), que se revelou um obstáculo intransponível de superar até ao final do jogo.

A formação portista, que sofreu ainda a contrariedade da lesão de Jakob Mikkelsen, quando o marcador estava em 29-20, sentiu sempre dificuldades em contrariar o ascendente dos catalães, que com o aproximar do fim do jogo consolidaram o triunfo em 32-24.

Pedro Valdês, com seis golos, foi o jogador do F. C. Porto em destaque na concretização, enquanto na formação do Barcelona esse papel pertenceu ao internacional francês Dika Mem, com oito remates certeiros.

A superfavorita formação do Barcelona acabou por erguer o primeiro troféu da Supertaça Ibérica, prova promovida pelas federações dos dois países e que no próximo ano deverá decorrer em Portugal.

Ficha de jogo:

Jogo no Polideportivo Ciuda Jardín, em Málaga

Barcelona, Esp -- F. C. Porto, Por, 32-24

Ao intervalo: 14-10

Sob a arbitragem de Andreu Marín Lorente e Ignacio García Serradilla (Espanha), as equipas alinharam com os seguintes jogadores:

- Barcelona (32): Pérez de Vargas, Thiagus Petrus, Jonathan Carlsbogard (3), Ludovic Fàbregas (3), Dika Mem (8), Marti Soler e Blaz Janc (3). Jogaram ainda Marti Soler (4), Artur Parera (1), Domen Makuc (3), Melvyn Richardson (4), Cikusa Jelic (1) e Luís Frade (2)

Treinador: Carlos Ortega

- F. C. Porto (24): Sebastián Frandsen, Miguel Alves (1), Rui Silva (1), Pedro Valdês (6), Leonel Fernandes (4), Víctor Iturriza (1) e Jack Thurin (2). Jogaram ainda Daymaro Salina (3), António Areia (1), Pedro Cruz (2), Jakob Mikkelsen (1), Fábio Magalhães (2) e Nikolaj Laeso

Treinador: Magnus Andersson

Assistência: cerca de 1.200 espetadores