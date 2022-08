Barcelona vende património e pode inscrever reforços

JN/Agências Hoje às 13:51 Facebook

O Barcelona realizou a quarta venda de património e poderá proceder à inscrição de alguns dos reforços, até agora impedidos de participar na primeira jornada da Liga, este fim de semana.

Os emblema catalão operou um grande defeso de transferências, assinando nomes como Lewandowski, Kessié ou Raphinha, mas, até agora, não os podia inscrever na La Liga por incumprimento dos tetos financeiros relacionados com a massa salarial.

Depois de ter vendido parcelas de direitos televisivos, licenças de merchandising, e estúdios de televisão, o clube vendeu mais uma percentagem desta propriedade. Vendeu 24,5 por cento dos Barça Estúdios à empresa espanhola Orpheus Media, por 100 milhões de euros.

Já tinham sido vendidos 24,5 por cento ao site de tokens Socios.com, pelo mesmo valor, pelo que o clube perde 49,5 por cento dos estúdios a troco de 200 milhões de euros.

O clube negociava nos últimos dias com a empresa americana GDA Luma, mas acabou por ser a Orpheus Media a escolhida.

Recorde que, com a La Liga prestes a começar, o clube ainda não conseguiu inscrever os reforços anunciados: Kessié, Christensen, Raphinha, Koundé e Lewandowski, além das renovações de Dembélé e Sergi Roberto, que terminavam contrato no final de 2021/22. Não é certo que todos possam ser já inscritos com a injeção dos 100 milhões de euros, mas o Barcelona fica com alguma margem para decidir qual o próximo passo em termos de inscrições.