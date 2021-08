Baró também renovou pelo F. C. Porto antes da cedência ao Estoril

Nuno A. Amaral Hoje às 22:16 Facebook

Tal como Diogo Leite, o médio portista sai por empréstimo do plantel portista, mas antes prolongou o vínculo com o clube azul e branco até 2026.

Romário Baró vai jogar até ao final da presente época no Estoril, sob a forma de empréstimo do F. C. Porto, sem opção de compra. Com poucas hipóteses de utilização na equipa de Sérgio Conceição , o médio vai à procura de minutos no clube estorilista, mas os dragões continuam a ver potencial no jovem jogador e renovaram-lhe o contrato, por mais três temporadas, até 2026. O vínculo anterior era até 2023.

O procedimento é o mesmo do caso de Diogo Leite, que foi oficializado esta sexta-feira pelo Braga, também num empréstimo de uma época, mas com o clube minhoto a garantie uma opção de compra de 12 milhões de euros.. Antes de sair do Dragão, o central renovou até 2024.