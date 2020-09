Bartomeu mantém-se firme em não deixar sair Messi

JN Hoje às 21:16 Facebook

O presidente do Barcelona reuniu-se com o pai do jogador argentino para transmitir que não está disposto a abrir mão do craque.

Terminou como começou a primeira tentativa para resolver o futuro de Messi. A reunião desta quarta-feira entre o pai do jogador argentino e Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, não trouxe novidade, com o líder do clube catalão a manter-se firme na intenção de manter Messi no Camp Nou.

Depois de Jorge Messi ter dito que é "difícil" que o filho continue no Barcelona, a agência noticiosa espanhola EFE diz que emblema catalão e o agente estiveram reunidos, num encontro de uma hora e meia em que Bartomeu fez saber que não pretende negociar a saída antes do final do contrato, em junho de 2021.

De acordo com a notícia, o presidente do Barcelona pediu a Jorge Messi que convença o filho a retomar os treinos, esperando que o capitão do Barça possa reconsiderar a postura e ainda renovar contrato.