Basaksehir segue em frente na Taça da Turquia

Hoje às 16:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Istambul Basaksehir, adversário do Sporting na Liga Europa de futebol, apurou-se esta quinta-feira para os oitavos de final da Taça da Turquia, ao vencer em casa o Hekimoglu Trabzon, por 2-0, em jogo da segunda mão.

Após o triunfo no primeiro jogo dos 16 avos de final, por 1-0, no terreno do emblema do terceiro escalão, os vice-campeões turcos confirmaram o apuramento com golos do senegalês Demba Ba, aos 54 minutos, e de Arslantas, aos 88, de penálti.

O central português Miguel Vieira foi titular na equipa de Istambul, que procura conquistar pela primeira vez a Taça da Turquia.

O Basaksehir vai defrontar o Sporting nos 16 avos de final da Liga Europa, com a primeira mão, no Estádio José Alvalade, a estar agendada para 20 de fevereiro de 2020. A segunda mão será em 27 do mesmo mês, na Turquia.