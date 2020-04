Bascos do Alavés preparam-se para devolver Fejsa ao Benfica

Hoje às 19:14 Facebook

O clube espanhol já está a preparar 2020/21 e não conta com o médio sérvio, cedido pelas águias. Regresso do futebolista à Luz é o cenário mais provável, com futuro em aberto.

Segundo adianta, neste domingo, o jornal desportivo espanhol "AS", o Alavés, que já está a planear a nova temporada, não pretende continuar a contar com o contributo de Fejsa, que assim terá de regressar ao Benfica, para depois definir o próprio futuro.

O médio sérvio tem sido utilizado regularmente no Alavés, mas na equipa do Pais Basco não tem estatuto de "indiscutível", pelo que os espanhóis não tencionam investir na compra do passe junto dos encarnados.

Ljubomir Fejsa, de 31 anos e que foi emprestado pelo Benfica no mercado de inverno, fez cinco jogos pelo Alavés, antes da suspensão das competições.