Basilashvili e Karatsev suspeitos de manipulação de resultados

Nikoloz Basilashvili e Aslan Karatsev estão a ser investigados por alegada manipulação de resultados. Ex-treinador terá oferecido dinheiro para que os dois tenistas perdessem pelo menos dois jogos.

Todos são inocentes até prova em contrário, mas a realidade é que Nikoloz Basilashvili e Aslan Karatsev podem estar em muitos maus lençóis. De acordo com o canal alemão "ZDF", tanto o georgiano como o russo estão a ser investigados por alegada manipulação de resultados.

Os episódios estão diretamente ligados a Yahor Yatysk, técnico bielorrusso, que aconselhou ambos os jogadores a perderem pelo menos dois jogos cada em troca de dinheiro.

Recorde-se que Nikoloz Basilashvili, atual 25.º do ranking ATP, trabalhou com este treinador entre 2013 e 2014, enquanto Aslan Karatsev (40.º ATP) o contratou como conselheiro, de 2018 a 2021.

De acordo com o mesmo canal alemão, Karatsev terá perdido cinco jogos, um deles no ATP de Estugarda, em duplas, ao passo que Nikoloz Basilashvili está a ser investigado pela derrota em duplas, ao lado de Radu Albot, no torneio de Wimbledon (2021).

Este não é um tema novo na vida de Basilashvili. Em fevereiro vários portais dedicados a ténis anunciaram que a Agência Internacional da Integridade do Ténis estava de olhos postos em diversos jogos do georgiano, realizados em 2016. Para já, tudo não passa de investigação, com ambos os jogadores a competirem de forma natural e sem qualquer tipo de limitação.