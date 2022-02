Basileia: da formação dos melhores do mundo à ligação com jovens portugueses

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:25 Facebook

Clube da Suíça tem um historial de potenciar jovens talentos. Alguns deles são hoje dos melhores jogadores do mundo e agora há ligação com portugueses.

Situado numa cidade perto da fronteira com a França e Alemanha, o Basileia FC é um dos melhores clubes da Suíça, com mais de 30 títulos nacionais conquistados. Um dos fatores a que se deve este sucesso dentro de campo, passa por uma objetivo claro nos ideais: observação de jovens talentos com projeção futura.

Ao longo dos anos, são vários os exemplos de futebolistas que chegaram ao Basileia como desconhecidos, mas com muito talento. Após evoluírem no futebol suíço, tornaram-se jogadores influentes no panorama do desporto mundial e esta margem de progressão pode dar esperança a alguns portugueses.

Quando se fala em Basileia, o primeiro nome que vem à cabeça é Mohamed Salah, avançado do Liverpool. O egípcio formou-se na Suíça e veio-se a tornar um dos melhores jogadores do mundo e uma inspiração para os jovens do seu país natal. Como ele, Xerdan Shaqiri, Rakitic, Granit Xhaka, Embolo e Arthur Cabral são outros exemplos do bom trabalho de "scouting": chegaram jovens, evoluíram e saíram para grandes clubes europeus.

No entanto, qual a ligação do Basileia com jogadores portugueses? Sendo conhecido como uma equipa onde vários atletas evoluem, não só pelo contexto do futebol mas pelos ideais já enraizados na formação, há dois futebolistas lusos que podem olhar para esta passagem pelo clube com bons olhos: Tomás Tavares e Joelson Fernandes.

O defesa lateral Tomás Tavares, emprestado pelo Benfica, nunca se conseguiu afirmar indiscutivelmente na Luz, embora não tivessem faltado oportunidades, e foi emprestado ao Alavés e Farense, tendo encontrado algum sucesso na formação algarvia. Esta época, já leva um golo e duas assistências ao serviço do Basileia, parecendo estar a encontrar o seu melhor nível. Numa altura em que ainda parece haver alguma indefinição naquele que poderá ser o dono da lateral direita do Benfica, uma boa evolução de Tomás Tavares poderá motivar um regresso a Lisboa.

Com 18 anos, Joelson Fernandes está longe de ser um jogador feito e, dada a qualidade dos extremos do Sporting, dificilmente teria oportunidades de jogar com regularidade neste momento. As características enquanto futebolista são entusiasmantes: parte para cima dos defesas, tem uma técnica acima da média e deu indicações, sobretudo nas camadas jovens, que poderia vir a ser um caso sério.

No Basileia, terá espaço para mostrar o seu futebol e melhorar os aspetos do seu jogo que ainda são lacunas. Ruben Amorim é um técnico sem medo de apostar nos jovens e se Joelson regressar após o período de empréstimo como um jogador "mais crescido" poderá vir a ser dono de uma das alas do Sporting.