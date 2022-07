Basquetebol: desfazer bloqueios para crescer

Rui Almeida Santos Hoje às 11:35 Facebook

Federação regista recorde de inscrições mas há que cuidar da formação dos jovens.

O mês de julho abriu com a confirmação do adeus de Portugal ao Mundial de 2023, após a derrota tangencial na Hungria (69-68). Apesar do desfecho, o selecionador nacional, Mário Gomes, elogiava o facto de a seleção começar a ser capaz de "competir com equipas que estão muito acima no ranking", mas isso não apaga que já lá vão onze anos desde a última presença portuguesa na fase final de uma grande competição de basquetebol, o Eurobasket da Lituânia.

Isso contrasta com os feitos recentes que clubes e seleções de modalidades de pavilhão como o andebol, o voleibol ou o futsal vêm alcançando. Ainda assim, sentem-se ares de mudança no basquetebol português. Os dados oficiais da federação mostram que desde 2004 não havia tantos atletas inscritos, num total de 26 363, número recorde que não reflete as parcerias com o desporto escolar e que dá seguimento a uma trajetória ascendente que só a pandemia travou.