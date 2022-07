Basquetebol sub-20: Seleção feminina estreia-se a vencer

Filipe Trindade Hoje às 17:50 Facebook

Equipa das quinas derrotou a Irlanda, por 68-47, e entrou com o pé direito no Campeonato da Europa.

A seleção portuguesa entrou a vencer no Campeonato da Europa de basquetebol feminino sub-20, ao derrotar a Irlanda, por 68-47, e assumiu a liderança do grupo D, em igualdade pontual com a Letónia. Ana Barreto marcou 13 pontos e foi um dos destaques.

Portugal enfrenta este sábado, às 12 horas, a seleção da Letónia, na Nomovatic Arena II, em Sopron, Hungria, onde se disputa o Campeonato de Europa.

A seleção portuguesa tenta obter a melhor classificação no escalão de sub-20. Em 2015, a equipa das quinas alcançou o sexto lugar no Europeu, disputado em Tinajo e Teguise, em Espanha.

A competição está a realizar-se em 2022, pois nos últimos dois anos foi cancelada devido à pandemia da covid.