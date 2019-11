Basquetebolista do Benfica Tomás Barroso sofre rotura de ligamentos

Hoje às 16:02 Facebook

O basquetebolista Tomás Barroso, do Benfica, sofreu uma rotura do ligamento anterior do joelho esquerdo durante o jogo da FIBA Europe Cup como o Inter Bratislava, informou esta sexta-feira o clube lisboeta, sem especificar o tempo de recuperação.

O capitão das águias lesionou-se na quarta-feira, durante o encontro com a formação eslovaca, da terceira jornada do grupo A da FIBA Europe Cup, que a formação da Luz venceu por 77-68.

O Benfica, que na quarta jornada, agendada para a próxima quarta-feira, defronta o ZZ Eliden, da Holanda, lidera o grupo, com seis pontos, contra quatro de todos os outros adversários.