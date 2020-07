JN Hoje às 14:59 Facebook

Ana Oliveira, basquetebolista sub-19 do Sporting, morreu na sequência de um atropelamento, na sexta-feira, em Lisboa.

De acordo com a nota de pesar publicada no site do clube de Alvalade, a atleta representava os leões há seis anos. "Aos familiares e amigos, assim como a toda a modalidade verde e branca, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", pode ler-se.