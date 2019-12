Basquetebolista LeBron James eleito o melhor atleta da década

Hoje às 15:55 Facebook

No dia em que completa o 35.º aniversário, LeBron James tem outro motivo para celebrar. No domingo, foi considerado o melhor atleta da década da agência "Associated Press", superando Tom Brady por uma larga margem.

LeBron James cumpre a sua 17.ª época na principal liga de basquetebol do mundo e dominou o campeonato com uma série de títulos, individuais e coletivos, recordes e acima de tudo um legado criado, que já marcou o início do século XXI e inseriu-o na discussão de melhor jogador da história da NBA, com Michael Jordan.

Saiu de Cleveland para Miami, onde finalmente foi campeão, por duas vezes, regressou a Ohio para conquistar o título prometido aos Cavaliers e rumou na época passada aos Los Angeles Lakers, onde procura o 4.º troféu da carreira.

LeBron disputou oito finais seguidas e nenhum outro jogador venceu mais jogos e MVP (jogador mais valioso da temporada) que ele, nos últimos dez anos. Todos estes feitos valeram-lhe a proeza de ser considerado o melhor atleta da década pela "Associated Press", uma agência reconhecida pela entrega destes prémios.

O escolhido foi LeBron James e juntou-se a Tiger Woods, Wayne Gretzky e Arnold Palmer, os outros vencedores do galardão. A votação foi feita por editores de desporto, consagrando o jogador da NBA como vencedor, à frente de Tom Brady, jogador de futebol americano dos New England Patriots. Usain Bolt completa o pódio, depois de dominar os Jogos Olímpicos de 2012 e 2016 no atletismo. Em 4.º ficou Leo Messi e em 5.º Michael Phelps.

LeBron James recebeu o prémio, após Serena Williams ter sido anunciada a melhor atleta feminina. O "King" está perto de acabar a liga como líder de assistências, isto porque tem 10.8 assistências por partida, enquanto atrás está Ricky Rubio, com 92. Contando com os playoffs, não há nenhum jogador na NBA que marcou mais pontos que o LeBron nos últimos dez anos.

Começou a década no 124.º posto na lista dos melhores marcadores da história da competição. Dez anos depois, tem apenas três concorrentes à frente: Kobe Bryant, Karl Malone e Kareem Abdul-Jabbar. "King James", alcunha dada a LeBron James, necessita de pouco mais de 5000 pontos para se tornar no líder da lista.

Termina então esta década em Los Angeles e ambiciona conquistar mais um anel. Ir para Hollywood foi uma decisão lógica, visto que LeBron participa em filmes, tem uma empresa de produção e um programa chamado "The Shop". Há uma série de momentos para definir como melhor da década, no entanto, o próprio atleta seleciona como número um o casamento com Savannah, a sua paixão desde os tempos do liceu.

King James tem uma comunidade de fãs gigante, contudo, tem muitos críticos, como qualquer atleta deste patamar. LeBron não se sente afetado com isso: "Quando tens uma vocação e acreditas em ti próprio, não interessa o que as outras pessoas dizem ou o que as pessoas sentem".