Bastaram oito minutos para o Sporting emendar o disparate

Paulinho, Nuno Santos e Pedro Gonçalves viraram a partida depois do golo de Clayton e garantiram a vitória do Sporting frente ao Casa Pia.

Depois da eliminação da Taça de Portugal aos pés do Varzim, o Sporting regressou aos triunfos numa exibição bem conseguida frente ao Casa Pia, apesar de ter chegado ao intervalo em desvantagem.

Sabendo de antemão que uma vitória permitia aos leões aproximarem-se do F. C. Porto, o triunfo de ontem ganha especial importância para afastar a crise recente, já que os comandados de Ruben Amorim tinham vencido apenas um dos últimos quatro jogos.

O Sporting entrou a todo o gás e acumulou oportunidades atrás de oportunidades, mas o desacerto na hora de finalizar permitiu ao Casa Pia manter-se no jogo, que, na segunda oportunidade que dispôs, atirou a contar. Clayton e Godwin combinaram, aproveitando um erro grave da defensiva leonina. Contra a corrente do jogo, os gansos chegavam em vantagem ao intervalo e o descontentamento em Alvalade era notório.

O emblema verde e branco voltou do descanso com vontade de mudar o rumo aos acontecimentos e chegou à igualdade por Paulinho, que havia entrado há segundos, aproveitando uma defesa incompleta de Ricardo Batista a um grande remate de Porro. Alvalade tornou-se um vulcão e entrou em erupção dois minutos depois, quando Nuno Santos respondeu da melhor maneira a um cruzamento de Porro.

Os comandados de Ruben Amorim galvanizaram-se e Edwards lançou-se em jogada individual, sendo derrubado dentro da grande área. Na conversão do penálti, Pedro Gonçalves atirou a contar e deixou o Sporting confortável.

O Casa Pia foi incapaz de reagir aos três golos e, até ao final da partida, o conjunto verde e branco dominou as operações. Amorim proporcionou as estreias do central Chico Lamba, ao intervalo, e já depois do 3-1 deu também a primeira oportunidade a Mateus Fernandes na equipa principal.

Vitória indiscutível do Sporting, que sobe na tabela e alivia a tensão dos últimos resultados.

Sinal mais

Paulinho saiu do banco para marcar e assinar um jogo de grande qualidade. Porro agitou a direita e Pedro Gonçalves esteve a bom nível.

Sinal menos

A melhor versão de Trincão continua por aparecer . Defesa leonina melhorou na segunda parte, mas o golo sofrido nasce de novo erro grave.

Árbitro

Sem erros que condicionem o resultado, Hélder Malheiro não teve a noite mais feliz, pois foi incapaz de manter o critério ao nível das faltas.