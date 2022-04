Bastianini firme no comando do Mundial à partida para o GP de Portugal

JN/Agências Hoje às 12:50 Facebook

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, recebe a partir de sexta-feira as emoções do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, com a realização do Grande Prémio de Portugal, quinta prova do calendário de 2022.

O italiano Enea Bastianini (Ducati) inicia a prova de MotoGP na liderança do Mundial, face à concorrência espanhola, com o seis vezes campeão do mundo Marc Márquez (Honda) à espreita.

A exibição do catalão no Grande Prémio das Américas, que antecedeu a corrida em Portimão, deixou a concorrência em sentido sobre o que esperar no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), com o sexto lugar, resultado que juntou ao quinto posto alcançado na Indonésia, onde Miguel Oliveira (KTM) venceu, à chuva.

O espanhol teve um problema mecânico na partida, ficou em último, mas conseguiu recuperar 18 posições até terminar em sexto lugar, na prova que marcou o regresso à competição, após sofrer uma recaída na diplopia (visão dupla) que o afetou desde a Indonésia, tendo em vista a subida na classificação de pilotos, na qual segue no 13.º lugar, com 21 pontos.

O Mundial é liderado por Bastianini (Ducati), com 61 pontos, o único com dois triunfos na presente temporada, no Qatar e nos Estados Unidos, enquanto os restantes triunfos foram alcançados pelo espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) e Oliveira, na Argentina e na Indonésia, respetivamente.

O piloto da Gresini, equipa privada que compete com motas Ducati, é conhecido como a 'Besta' e foi nono classificado nas duas visitas anteriores ao circuito algarvio em 2021.

Bastianini é perseguido por um trio de espanhóis, com Álex Rins (Suzuki), Aleix Espargaró, que deu a primeira vitória à Aprilia na era moderna do campeonato na Argentina, e Joan Mir (Suzuki), a cinco, 11 e 15 pontos, respetivamente.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha), campeão do mundo, e vencedor da primeira passagem pelo Algarve em 2021, segue no quinto posto, a 17 pontos do líder, ainda sem qualquer triunfo nas quatro provas já disputadas, enquanto o português Miguel Oliveira (KTM) segue no nono lugar, com 28.

Em dificuldades tem estado o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), vencedor da segunda corrida do ano passado no AIA, ao ocupar um modesto 12.º lugar, com 23 pontos.

A 18.ª edição do Grande Prémio de Portugal de MotoGP - a segunda prova de 2021 foi designada de Grande Prémio do Algarve - marca o regresso do campeonato à Europa, onde vão ser disputadas 12 corridas, normalmente decisivas para a temporada.

A quinta das 21 provas do Mundial de MotoGP está marcada para domingo, às 13 horas, depois das sessões de treinos livres marcadas para sexta-feira e sábado, dia em que vão ser também disputadas as qualificações da categoria principal, de Moto2 e Moto3.

Esta vai ser a primeira corrida de MotoGP disputada num circuito nacional sem o emblemático piloto italiano Valentino Rossi, sete vezes campeão do mundo da categoria principal e também recordista de triunfos em Portugal, com cinco.

Programa do Grande Prémio de Portugal de motociclismo de velocidade:

Sexta-feira (22 de abril)

09.00 horas - Moto3 (Treinos livres 1)

09.55 horas - MotoGP (Treinos livres 1)

10.55 horas - Moto2 (Treinos livres 1)

13.15 horas - Moto3 (Treinos livres 2)

14.10 horas - MotoGP (Treinos livres 2)

15.10 horas - Moto2 (Treinos livres 2)

Sábado (23 de abril)

09.00 horas - Moto3 (Treinos livres 3)

09.55 horas - MotoGP (Treinos livres 3)

10.55 horas - Moto2 (Treinos livres 3)

12.35 horas - Moto3 (Qualificação 1)

13.00 horas - Moto3 (Qualificação 2)

13.30 horas - MotoGP (Treinos livres 4)

14.10 horas - MotoGP (Qualificação 1)

14.35 horas - MotoGP (Qualificação 2)

15.10 horas - Moto2 (Qualificação 1)

15.35 horas - Moto2 (Qualificação 2)

Domingo (24 de abril)

09.20 horas - Moto3 (Warm up)

09.40 horas - MotoGP (Warm up)

10.10 horas - Moto2 (Warm up)

11.20 horas - Moto3 (Corrida)

13.00 horas - MotoGP (Corrida)

14.30 horas - Moto2 (Corrida)