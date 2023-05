Bastou um golpe certeiro para manter o dragão vivo

Nuno A. Amaral Hoje às 00:54 Facebook

Golo de Marcano vale vitória aos portistas em Arouca. Equipa de Conceição continua a quatro pontos do Benfica e alarga para cinco a vantagem sobre o Braga na corrida à Champions

As contas do título estão complicadas para o F. C. Porto, mas ainda não foi em Arouca que a equipa de Sérgio Conceição deixou de acreditar. Conforme tinha garantido o treinador, os dragões não desarmam e, no fecho da jornada marcada pelo triunfo do Benfica sobre o Braga, que teve ares de definitivo na corrida ao primeiro lugar, os portistas somaram a sexta vitória seguida no campeonato. Um golo de Marcano, à beira do intervalo, chegou e sobrou para a conquista dos três pontos pelos azuis e brancos.

A fazer uma excelente época, o Arouca não merecia mais do jogo. Muito retraída, a formação de Armando Evangelista foi quase sempre dominada e nunca conseguiu criar perigo real junto da baliza de Diogo Costa. Com mérito na forma como entrou na partida, o F. C. Porto esteve perto do golo logo aos 10 minutos, na melhor jogada de todo o encontro, finalizada com um toque artístico de Taremi à trave, e logrou a merecida vantagem já com o descanso à vista. O golo foi do central Marcano, mas a assinatura também pertence a Otávio, que recuperou a bola e e assistiu o espanhol com um cruzamento primoroso.