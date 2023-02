Batalha campal suspende jogo entre Athletico Paranaense e Coritiba

JN Hoje às 15:52 Facebook

O jogo da sétima jornada do Campeonato Paranaense entre Athletico e Coritiba acabou com cenas de violência entre elementos dos dois clubes, que resultaram em nove expulsões.

O final do duelo entre o Athletico Paranaense e o Coritiba, do Campeonato Paranaense, ficou marcado por cenas de pancadaria entre elementos dos dois clubes.

O português António Oliveira, treinador do Coritiba, que também foi expulso, foi claro nas críticas ao que viu no relvado da Arena da Baixada: "Sou o primeiro a reprovar este tipo de atitudes. Nada justifica estes comportamentos, que têm de ser banidos do futebol. A rivalidade tem de existir, mas de forma sadia, para que possamos viver a emoção do jogo com respeito. Não há justificação para atos bárbaros", disse, após o encontro, que foi suspenso.

Tudo aconteceu no tempo de compensação do dérbi, após uma altercação entre Márcio Silva, do Coritiba, e David Terans, do Athletico. A partir daqui, gerou-se uma enorme confusão, com jogadores das duas equipas a envolverem-se em agressões, que resultaram na expulsão de Pedro Henrique, Thiago Heleno, Pedrinho, Christian e David Terans, pelo Athletico Paranaense, e Márcio Silva, Alef Manga e Fabrício Daniel, pelo Coritiba, para lá de António Oliveira.

Realce para a invasão do terreno de jogo por parte de um grupo de adeptos, tendo ainda sido arremessados, desde as bancadas, diversos objetos para o relvado.

Na altura da suspensão, a partida estava empatada a um golo.