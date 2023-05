Batalha goleadora em aberto e com paragem obrigatória no dérbi

Luís Antunes Hoje às 12:49 Facebook

Dérbi de domingo junta Gonçalo Ramos (18), João Mário (17) e Pedro Gonçalves (15) que lutam ao sprint pela coroação do estatuto de melhor marcador da Liga. Taremi (17) e Fran Navarro (16) também estão na corrida para suceder a Darwin Núnez, vencedor em 2021/22.

Três golos apenas separam o "top five" dos melhores marcadores da Liga à entrada das últimas duas paragens da competição. Uma diferença ténue que garante incerteza e suspense na batalha pela conquista do título do goleador da prova, experiência que apenas o atacante leonino já ostentou em 2020/21 (23 golos).

Um trio destes candidatos - Gonçalo Ramos, João Mário e Pedro Gonçalves - marca presença no dérbi de domingo que pode decidir a questão do título e também ajudar a fazer luz sobre a identidade do sucessor de Darwin Núnez, melhor marcador em 2021/22 com 26 tentos.