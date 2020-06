Battaglia já treinou sem limitações no Sporting

JN/Agências Hoje às 17:29 Facebook

O internacional argentino Rodrigo Battaglia está recuperado e já integrou sem limitações o treino do Sporting desta terça-feira, em mais uma sessão de preparação para o jogo com o Tondela.

O médio argentino foi titular no primeiro jogo no regresso da Liga, no empate em Guimarães (2-2), mas falhou a receção, na sexta-feira, ao P. Ferreira (vitória por 1-0), devido a dores na coxa direita.

Na segunda-feira, Battaglia ainda treinou limitado, mas esta terça-feira esteve em pleno, numa sessão em que Mathieu, a fazer tratamento e trabalho de ginásio, Vietto, em tratamento, e Luiz Phellype, que continua em recuperação, foram as únicas baixas.

De acordo com o clube, o central francês, que falhou a receção ao Paços, tem uma mialgia no adutor esquerdo, enquanto Vietto, que saiu lesionado aos 44 minutos, tem uma luxação no ombro direito.

O Sporting, quarto classificado na Liga, com os mesmos 46 pontos do Sp. Braga (3.º), recebe o Tondela (14.º) na quinta-feira, pelas 21.15 horas, em jogo da 27.ª jornada.