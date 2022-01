Batubinsika, Banza e Ofori testam positivo e falham jogo com o F. C. Porto

JN Hoje às 16:50 Facebook

Os jogadores do Famalicão Dylan Batubinsika, Simon Banza e Ofori estão infetados com o coronavírus, e não serão opção para o jogo da 19.ª jornada da Liga de futebol com o F. C. Porto, anunciou, nesta sexta-feira, o clube.

Este atletas juntam-se assim no lote de indisponíveis aos lesionados Rúben Lima (coxa esquerda), Heriberto (dedo do pé direito) e Diogo Figueiras (coxa direita), e ainda ao castigado Alexandre Penetra, suspenso.

O Famalicão, que ocupa a 15.ª posição, com 16 pontos, desloca-se este domingo, às 20:30, ao Estádio do Dragão, para defrontar o líder do campeonato, o F. C .Porto, numa partida da 19.ª jornada.