Bayer Leverkusen deixa mensagem de apoio Marega

Os alemães do Bayer Leverkusen divulgaram esta quinta-feira, um vídeo no qual vários jogadores deixam mensagem de apoio ao portista Moussa Marega e dizem "não ao racismo".

O defesa alemão Jonathan Tah, o guarda-redes finlandês Lukas Hradecky e o defesa brasileiro Wendell foram os porta-voz da mensagem que o clube germânico fez questão de partilhar nas redes sociais.

"Soubemos que o jogador Moussa Marega, do F. C. Porto, foi alvo de insultos racistas. Isso mereceu a nossa atenção e não é de todo aceitável. Não ao racismo nos estádios de futebol. Não há lugar para isso nos estádios de futebol. Nem em lado nenhum. Sem racismo no Mundo. Temos de combater todos juntos contra o racismo. E apreciar o jogo todos juntos. Muito obrigado", dizem os atletas.



No final o plantel e equipa técnica gritou em uníssono "diz não ao racismo". Veja o vídeo.

Já no domingo, o Bayer Leverkusen se tinha solidarizado com o avançado dos dragões.