Bayern-Barcelona é mesmo à porta fechada

Clube catalão confirmou a decisão que já se previa das autoridades alemãs. Jogo na Baviera também é crucial para o Benfica

O jogo que vai opor o Bayern ao Barcelona, decisivo para as contas do Grupo E da Liga dos Campeões, vai mesmo realizar-se à porta fechada, na próxima quarta-feira, dia 8 de dezembro. A confirmação surgiu esta sexta-feira no site oficial do emblema espanhol e a decisão tem por base o grave aumento de casos positivos de covid-19 na Baviera nas últimas semanas, como já havia sido noticiado.

"O jogo da sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em Munique, não terá adeptos no estádio", pode ler-se na nota publicada pelo Barcelona.

Recorde-se que a equipa catalã vai disputar com o Benfica o segundo lugar do grupo, que dá acesso aos oitavos de final da Champions. Se o Barça ganhar ao Bayern, será apurado, mas, se não vencer, fica dependente do que acontecer no jogo entre o Benfica e o Dínamo de Kiev, no Estádio da Luz. A equipa lisboeta tem de ganhar e esperar que o Barcelona não ganhe.