Bayern de Munique aplica multa de 500 mil euros a Mané

O avançado senegalês Sadio Mané foi multado pelo Bayern de Munique em 500 mil euros, devido ao desentendimento que teve com o companheiro de equipa Leroy Sané no final do encontro com o Manchester City, dos quartos de final da Liga dos Campeões, que os alemães perderam por 3-0.

Mané terá agredido Sane com num soco em pleno balneário e, segundo avança o jornal Bild, esta sexta-feira, terá sido o extremo alemão a pedir à direção do clube bávaro que não despedisse o agressor.

Ainda assim, Mané ficou sob a alçada disciplinar do Bayern e não vai ser opção no jogo deste fim de semana com o Hoffenheim, para a Bundesliga. Segundo a mesma publicação, o capitão da seleção senegalesa vai ter de pagar uma multa de 500 mil euros, que representa cerca de 30% do salário que aufere mensalmente no Bayern.

Depois de sair do Liverpool a custo zero, Mané assinou pelos alemães até 2025 e recebe cerca de 1,65 milhões de euros por mês, que representam qualquer coisa como 19,8 milhões por cada temporada de contrato.