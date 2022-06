Bayern de Munique desmente interesse em Ronaldo

Nos últimos dias tem havido relatos do interesse do Bayern Munique em contratar Cristiano Ronaldo, mas o clube da Baviera desmentiu essas informações, através do diretor-desportivo, Hasan Salihamidzic

A chegada de Erik Ten Hag ao cargo de treinador do Manchester United tem gerado incerteza quanto ao papel de CR7 nos 'red devils', tanto que já houve notícias do interesse de outros gigantes europeus em contratar o melhor marcador de sempre por seleções.

No entanto, o Bayern de Munique colocou-se de parte dessa lista de possíveis interessados, contrariando as notícias dos últimos dias. "Cristiano Ronaldo é um jogador de topo, com uma grande carreira. Contudo todas as histórias relativas a um potencial negócio com o Bayern de Munique são falsas", esclareceu o dirigente, Hasan Salihamidzic.

Na temporada passada o número 7 foi mesmo dos melhores do Manchester United, contrastando com a péssima temporada realizada pela equipa. No total Ronaldo participou em 38 jogos, nos quais marcou 24 golos e fez três assistências, sendo mesmo melhor marcador do emblema britânico, com o qual tem mais um ano de contrato.

A possível saída de Robert Lewandowski dos germânicos tem motivado a busca pelo sucessor do goleador polaco.