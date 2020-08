Bayern de Munique junta-se ao PSG na final da Champions

Hoje às 22:10 Facebook

Os alemães do Bayern de Munique garantiram esta quarta-feira a presença na final da Liga dos Campeões, ao vencerem os franceses do Lyon, por 3-0, no estádio de Alvalade, em Lisboa. Na luta pelo título medem forças com o PSG.

O avançado polaco Robert Lewandowski, de 31 anos, esteve em destaque no encontro franco-germânico ao fazer duas assistências e apontar um golo, o 55.º da época 2019/20 e o 15.º na Champions.

O triunfo dos bávaros começou a ser desenhado aos 18 minutos pelo avançado alemão Gnabry, que deu o melhor seguimento a um passe de Lewandowski. Pouco depois da meia-hora de jogo (33 m) a dupla repetiu a graça elevando a vantagem para 2-0.

Aos 80 minutos, o brasileiro Coutinho viu o árbitro anular um golo por fora de jogo de Muller, mas os alemães voltariam a faturar, a dois minutos dos 90, pelo avançado polaco, que é o melhor marcador da competição.

Na final, marcada para este domingo, dia 23, às 20 horas, no estádio da Luz, o Bayern de Munique defronta o PSG, que no dia anterior eliminou o Leipzig (3-0). O conjunto de Munique busca o sexto troféu de campeão europeu, após as conquistas de 1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01 e 2012/13. Já os parienses nunca tinham chegado sequer a uma final da competição.