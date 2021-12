Bayern desfalcado quer fechar fase de grupos invicto

JN/Agências Hoje às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Alemães recebem o Barcelona com o primeiro lugar do grupo E no bolso e com várias ausências, mas o seu treinador não desdenha a possibilidade de fechar a fase inicial da Champions só com vitórias.

Julian Nagelsmann confirmou, em conferência de imprensa, que Goretzka, Serge Gnabry, Choupo-Moting e Sabitzer, lesionados, estão fora do jogo com o Barcelona, amanhã, na derradeira jornada do grupo E, do qual também faz parte o Benfica. O médio francês Cuisance também não treinou, na véspera do desafio, tal como Joshua Kimmich, infetado com covid-19.

Apesar das ausências e de já ter o primeiro lugar do grupo garantido, o treinador alemão afirmou que poder fechar a fase de grupos apenas com vitórias "é um objetivo sempre interessante". Pela frente, o Bayern terá um Barcelona diferente, sobretudo, "na pressão e no momento do contra-ataque", desde que Xavi assumiu o comando da equipa catalã.

"O Barcelona ainda tem jogadores de classe mundial e uma equipa muito boa. Ainda o vejo como um dos candidatos ao título. Estará sob pressão e vai dar tudo para vencer, o que será bom para o jogo", disse Nagelsmann, que promete lutar pela vitória com "a melhor equipa disponível".

O Benfica recebe, também amanhã, o Dinamo de Kiev, no Estádio da Luz (20 horas), com os ouvidos postos na Alemanha. Em caso de vitória diante dos ucranianos, aos encarnados bastará que o Barcelona não vença em Munique para poderem avançar para os oitavos de final da Liga dos Campeões.