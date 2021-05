Bayern devolve Tiago Dantas ao Benfica

JN/Agências Hoje às 18:13 Facebook

O Bayern Munique revelou esta sexta-feira que não vai exercer o direito de opção pelo português Tiago Dantas e este regressa ao Benfica, expirado o período de empréstimo.

O clube bávaro teria de desembolsar 7,5 milhões de euros para ficar com o internacional sub-20 português, após este ano de empréstimo por parte das águias, mas a saída do treinador Hans-Dieter Flick, de quem Tiago Dantas era aposta pessoal, terá sido determinante para a decisão dos responsáveis do campeão alemão.

Dantas realizou dois jogos pela equipa principal, sagrando-se campeão da Alemanha, e mais sete pela equipa secundária do clube, que compete no terceiro escalão do futebol alemão.

O Bayern anunciou, também, as saídas do extremo brasileiro Douglas Costa, que estava cedido pela Juventus, e que passou a época quase toda lesionado, e a do austríaco David Alaba, após 13 anos de ligação aos bávaros, cujo contrato chegou ao fim, especulando-se que já terá um acordo com o Real Madrid.