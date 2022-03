Bayern e Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões

JN Hoje às 21:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O campeão alemão goleou o RB Salzburgo (7-1), enquanto os "reds" perderam e tiveram que sofrer até ao fim para eliminarem o Inter de Milão, graças ao 0-2 em Itália.

Bayern Munique e Liverpool são as primeiras equipas confirmadas nos quartos de final da Liga dos Campeões, confirmando, esta terça-feira, o favoritismo frente a RB Salzburgo e Inter de Milão, respetivamente.

Depois do 1-1 na Áustria, a eliminatória parecia em aberto, mas o Bayern Munique cedo desfez as dúvidas e acabou a golear Salzburgo.

Lewandowski marcou um hat-trick em dez minutos e ao intervalo já o Bayern vencia por 4-0 (Gnabry marcou o quarto). O desnível no marcador acentuou-se na segunda parte e o jogo terminou com um 7-1, graças aos golos de Thomas Muller (2) e Leroy Sané.

Muito mais equilibrado foi o duelo entre o Liverpool e o Inter de Milão. Depois do 0-2 conseguido em Itália, os "reds" pareciam ter o apuramento no bolso, mas passaram mal em Anfield, acabaram derrotados, por 0-1, e só respiraram de alívio com o apito final.

Lautaro Martínez, à passagem da hora de jogo, relançou a luta pelo apuramento, só que um minuto depois Alexis Sánchez foi expulso e facilitou a vida ao Liverpool, que contou com Diogo Jota na equipa titular. O 0-1 aguentou-se até ao fim e serve as intenções da equipa de Jurgen Klopp.