Bayern está nos oitavos de final da Champions

Os alemães do Bayern de Munique garantiram esta quarta-feira a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de terem vencido os austríacos do Salzburgo, por 3-1, em jogo da quarta jornada do Grupo A.

Os atuais campeões europeus juntaram-se ao Manchester City, que derrotou o Olympiacos, no Grupo C, bem como ao Chelsea, Sevilha, Barcelona e Juventus, que tinham carimbado o passaporte no dia anterior.

Lewandowski, perto do intervalo (43 minutos), Coman no recomeço (52) e Sané (68) adiantaram o Bayern no marcador, com Berisha a reduzir aos 73, não evitando a terceira derrota do conjunto austríaco, que é último.

No mesmo grupo do conjunto bávaro, os espanhóis do Atlético de Madrid, com o internacional português João Félix a titular, não foram além de uma igualdade a zero na receção ao Lokomotiv Moscovo, mas continuam na segunda posição, a sete pontos do líder e com mais dois que o adversário da ronda.

No Grupo B, o Shakhtar Donetsk foi goleado na Alemanha pelo líder Borrussia de Monchengladbach, por 4-0, com golos de Stindl (17, de penálti), Elvedi (34), Embolo (45+1) e Wendt (77). Apesar do deslize a equipa comandada pelo português Luís Castro continua em terceiro lugar a quatro pontos do comando.

O Real Madrid foi vencer a San Siro o último, Inter de Milão, por 2-0, e segurou o segundo lugar, a um ponto dos germânicos. O belga Eden Hazard abriu a contagem para os merengues aos 7 minutos, de grande penalidade, com Hakimi, aos 59, com um autogolo a dar o 2-0 aos espanhóis.

No Grupo D, os italianos do Atalanta protagonizaram a surpresa do dia ao irem bater a Anfield Road o Liverpool, por 2-0, com os golos a serem apontado no espaço de quatro minutos. Ilicic fez o 1-0 à passagem da hora de jogo e Gosens aumentou aos 64. O português Diogo Jota entrou aos 61 minutos, mas não conseguiu ajudar a inverter o marcador.

Apesar da derrota, a formação treinada pelo alemão Jurgen Klopp continua na liderança, agora apenas com mais um ponto do que Ajax (segundo) e Atalanta (terceiro), ambos com sete pontos.

Na Holanda, os da casa impuseram-se aos dinamarqueses do Midtjylland, por 3-1, um resultado fixado no segundo tempo. Gravenberch (47), Mazraoui (49) e Neres (66) marcaram os golos do Ajax, enquanto Mabil, aos 80 minutos, reduziu, de grande penalidade.