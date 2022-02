Bayern evita derrota perto do fim, Liverpool com um pé nos quartos

JN Hoje às 22:12 Facebook

O Salzburgo recebeu e empatou (1-1), esta quarta-feira, diante do Bayern Munique na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e o Liverpool, com Diogo Jota e Luis Díaz venceu (2-0) o Inter de Milão.

No segundo dia de Champions, o Salzbrugo protagonizou, em casa, uma surpresa ao empatar (1-1) diante do Bayern Munique. E a surpresa só não foi maior porque Coman, no último minuto de jogo, impediu que o campeão alemão saísse em desvantagem para a segunda mão dos oitavos de final.

A equipa da casa ficou, logo nos primeiros minutos, sem o lesionado Noah Okofor, obrigando o técnico Matthias Jaissle a lançar Junior Adamu, e acabou mesmo por ser o avançado a abrir a contagem ao minuto 21. O Bayern passou por algumas dificuldades mas acabaram por conseguir o empate após Coman aproveitar uma bola solta na grande área.

Em Milão, o Liverpool, com Diogo Jota a titular, venceu (2-0) o Inter e ficou com um pé nos quartos de final. Os golos, esses, surgiram apenas ao minuto 75, já com o ex-F. C. Porto Luis Díaz em campo. Firmino a abriu a contagem na sequência de um pontapé de canto e Salah selou o resultado, deixando os "reds" em vantagem para a segunda mão, que será disputada em Inglaterra.