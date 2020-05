Bayern ganha clássico e fica mais perto do título

JN Hoje às 19:25 Facebook

Um golo de Kimmich chegou para o campeão derrotar o Borussia Dortmund e dar passo importante rumo ao oitavo campeonato seguido.

Foi sem adeptos e essa foi a única anormalidade. O "Der Klassiker" foi bom e rasgadinho, como é costume, e teve o vencedor do costume também. O Bayern Munique ganhou no Signal Iduna Park (0-1) e passou a ter sete pontos de avanço no comando da Bundesliga, com seis jornadas por disputar.

Os bávaros, a caminho do oitavo título consecutivo, venceram o Dortmund, segundo classificado, graças a um golaço de Kimmich, nos últimos minutos da primeira parte.

O Bayern foi quase sempre melhor e ficou ainda mais à vontade a partir dos 70 minutos, quando o prodígio Haaland foi substituído, devido a lesão. O português Raphael Guerreiro também foi titular no Borussia Dortmund.