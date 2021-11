Bayern goleia Benfica em Munique

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica deslocou-se, esta terça-feira, ao reduto do todo poderoso Bayern Munique e saiu goleado (5-2). No outro jogo do Grupo E o Barcelona venceu o Dínamo Kiev (0-1) e subiu ao segundo lugar, com seis pontos.

Duas semanas depois do 0-4 na receção ao Bayern Munique, o Benfica voltou a sair goleado frente aos bávaros, desta vez por 5-2, na deslocação à Alemanha. Jorge Jesus fez cinco alterações no onze em relação ao jogo com o Estoril, mas a equipa não respondeu de forma positiva.

Robert Lewandowski, com um hat-trick (26m, 61 e 84) e Gnabry (32m) e Sané (49m), com um golo cada um, balançaram as redes a favor dos alemães. Já o Benfica, que nunca tinha marcado dois golos em Munique, marcou por intermédio de Morato (38) e de Darwin (74). O avançado uruguaio só entrou no decorrer da segunda metade.



O Bayern Munique lidera o Grupo E, com 12 pontos, seguido do Barcelona, com seis. O Benfica caiu ao terceiro lugar, com quatro pontos, enquanto o Dínamo Kiev segue em último, com apenas um.