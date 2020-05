Bayern goleia Dusseldorf e aumenta vantagem na liderança

JN/Agências Hoje às 20:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O campeão e líder Bayern Munique goleou este sábado o Fortuna Dusseldorf, por 5-0, na 29.ª jornada da liga alemã, e alargou para 10 pontos a vantagem para o Borussia Dortmund, segundo, que só joga domingo.

A robusta goleada da equipa de Munique, que somou a oitava vitória consecutiva, começou com um autogolo do dinamarquês Mathias Jorgensen (1-0), aos 15 minutos. O francês Benjamin Pavard fez o 2-0, aos 29 minutos, o polaco Robert Lewandowski, por duas vezes, aos 43 e 50, elevou para 4-0 e o ganês naturalizado canadiano Alphonso Davies fechou a goleada no Allianz Arena em 5-0, aos 52.

O Bayern Munique soma agora 67 pontos na liderança da Bundesliga, com 10 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund (segundo, com 57), que domingo defronta o último classificado, o Paderborn (18.º, com 19).

O Fortuna Dusseldorf segue na 16.ª posição, com 27 pontos - lugar que lhe permite aceder ao play-off de permanência - mas pode cair para os lugares de despromoção já que o Werder Bremen (17.º, com 25), segue a dois pontos com um jogo a menos.