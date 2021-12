Bayern goleia e ganha vantagem sobre o segundo

JN/Agências Ontem às 23:12 Facebook

O Bayern Munique confirmou, esta sexta-feira, a superioridade na liga alemã, com nova goleada, agora por 4-0 sobre o Wolfsburgo.

O jogo, da 17.ª jornada, deixa o campeão germânico com 43 pontos, mais nove que o Borussia Dortmund, que só jogará sábado em Berlim, contra o Hertha.

Para o Bayern, que também está a fazer uma campanha muito boa na Liga dos Campeões, este é o sétimo jogo consecutivo a ganhar, incluindo jogos do campeonato nacional e Champions.

Thomas Mueller fez o 1-0 aos sete minutos e francês Upamecano o 2-0, aos 57. Logo de seguida, aos 59, chegou o 3-0, através de Leroy Sané, e aos 87 o polaco Robert Lewandowski fechou a contagem.

O goleador polaco já leva 19 golos no campeonato, firmando-se como líder a nível europeu, à frente do polaco do Leverkusen Patrick Schick, que tem 16.

Já no Wolsburgo, o ambiente é de crise evidente - eliminado da Liga dos Campeões, sem sequer 'cair' para Liga Europa, continua a descer na Bundesliga.

Com a derrota de hoje, são já cinco jogos perdidos consecutivamente, a pior série do campeonato. Em 12.º lugar, com 20 pontos, arrisca-se a cair para a zona de despromoção este fim de semana, se os seus perseguidores triunfarem na ronda.