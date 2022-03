Bayern junta-se à lista de pretendentes de Vitinha

JN Hoje às 15:05 Facebook

A realizar uma época de grande nível, Vitinha continua a colecionar pretendentes. Depois do interesse da Lazio, o médio foi apontado ao Bayern de Munique.

A ascensão de Vitinha no F. C. Porto foi meteórica e não tem deixado o mundo do futebol indiferente. O médio, de 22 anos, tornou-se indiscutível no meio-campo dos dragões, passou dos sub-21 à seleção principal de Portugal e vai colecionando pretendentes a cada dia que passa.

Em Itália, a Gazzetta dello Sport garante que Maurizio Sarri pretende contar com Vitinha na reconstrução do plantel que está a idealizar para a Lazio. Na Alemanha, o jornalista Christian Falk, no podcast "Bayern Insider" do jornal Bild, diz que o Bayern também está interessado no jovem internacional português.

O médio, de 22 anos, já cumpriu 38 jogos pelos azuis e brancos, em 2021/2022, tendo marcado três golos e feito duas assistências. Estes números levaram Fernando Santos, selecionador nacional, a chamá-lo para o play-off de apuramento para o Mundial do Catar, no lugar do lesionado Rúben Neves.

A cotação de Vitinha disparou em flecha desde o início da época, altura em que o Wolverhampton, a quem esteve cedido na temporada passada, decidiu não acionar a cláusula de compra avaliada em 20 milhões de euros.

Cotado pelo Transfermarkt, sítio especializado na matéria, em 24 milhões de euros, o médio tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, e deverá ser esse o valor para o qual os dirigentes portistas vão apontar caso haja uma abordagem formal pelo jogador. Vitinha tem contrato com o F. C. Porto até 2024, sendo intenção da SAD renovar o vínculo com o internacional sub-21.

Ainda segundo Christian Falk, o médio do F. C. Porto incorpora uma lista de alvos a atacar pelos bávaros na próxima janela de mercado, da qual fará ainda parte o lateral do Sporting Pedro Porro.