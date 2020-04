Bayern multa Boateng por furar quarentena para visitar filho "sem permissão"

JN/Agências Hoje às 09:54 Facebook

O Bayern de Munique anunciou ter aplicado uma multa, sem especificar o valor, a Jerome Boateng, após o defesa ter deixado a cidade de Munique na terça-feira "sem permissão", violando as regras de confinamento do Covid-19.

Boateng saiu da cidade para visitar o filho, que alegadamente estaria doente, mas a caminho, o jogador, de 31 anos e campeão mundial em 2014, sofreu um pequeno acidente de trânsito, segundo o canal de televisão local TVO.

Com a saída da residência, o defesa agiu de forma contrária às diretrizes do clube, que regulam o comportamento dos jogadores do clube na situação atual, de acordo com as restrições de mobilidade estabelecidas pelo estado da Baviera e as recomendações das autoridades de saúde", justificou o clube alemão.

"O Bayern considera que deve ser um exemplo para a sociedade. Consequentemente, como resultado dessa infração, o clube decidiu multar Boateng. O valor será doado aos hospitais de Munique", acrescentou o emblema bávaro, sem especificar o valor da multa.

"Sei que foi um erro não informar o clube sobre a minha saída, mas naquele momento eu só tinha o meu filho em mente", disse o jogador ao jornal Bild, completando: "Ele não se estava a sentir bem. Se um filho liga para o pai, é claro que eu vou, a qualquer hora".