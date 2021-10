Bayern Munique cai na Taça da Alemanha com goleada

JN Hoje às 21:42 Facebook

Os bávaros provaram do mesmo veneno que têm aplicado e saíram do duelo com o Borussia Monchengladbach vergados a uma derrota por 5-0.

O mundo ao contrário no futebol alemão. Esta quarta-feira, outro jogo do Bayern Munique acabou em goleada, só que desta vez foi o colosso da Baviera a sair copiosamente derrotado e, consequentemente, eliminado da Taça da Alemanha.

Frente ao Borussia Monchengladbach, e a jogar com os craques todos, o campeão alemão, que não ficava em branco há 84 jogos consecutivos, teve uma noite para esquecer e disse adeus ao primeiro troféu da temporada.

Pelo contrário, à equipa da casa saiu tudo bem e aos 21 minutos já tinha três golos de vantagem.

A goleada ganhou forma depois do intervalo, altura em que Embolo entrou em ação e marcou duas vezes. Ainda restava mais meia hora de jogo, mas o resultado não sofreu alterações.

Recorde-se que daqui a uma semana o Benfica desloca-se a Munique para voltar a medir forças com o Bayern, depois da goleada sofrida no Estádio da Luz (0-4).