Bayern Munique defrontará o Barcelona à porta fechada

O jogo da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões é decisivo para as aspirações do Benfica na competição e será disputado sem adeptos devido ao aumento de casos de Covid-19.

O Bayern Munique-Barcelona, decisivo para as aspirações do Benfica na Liga dos Campeões, vai ser disputado à porta fechada, na sequência das medidas sanitárias que estão a ser impostas na Baviera devido ao aumento do número de casos de Covid-19.

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo governador local Markus Soder. "Mesmo que não haja um acordo nacional, não faz sentido, neste momento, permitir que os adeptos possam ir aos estádios. É isso que vai acontecer na Baviera". "O futebol tem uma função importante como exemplo. Temos que reduzir os contactos em todas as partes", escreveu mais tarde Markus Soder, no Twitter.

No último jogo do Bayern Munique em casa, já só foi permitida o uso de um quarto da lotação do estádio e todos os adeptos tiveram que apresentar um teste negativo, para além do certificado de vacinação.

Recorde-se que o Bayern-Barcelona, de hoje a uma semana, é decisivo para saber se o Benfica segue para os oitavos de final da Liga dos Campeões, já que um eventual apuramento das águias depende de uma derrota ou empate do clube catalão.