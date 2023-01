Bayern Munique empata e continua a perder pontos desde a retoma da Bundesliga

JN/Agências Hoje às 19:44, atualizado às 21:26 Facebook

O Bayern Munique voltou, este sábado, a perder pontos na Liga alemã, ao sofrer em casa, frente ao Eintracht Frankfurt, o terceiro empate consecutivo, mantendo-se sem vencer desde a retoma após a pausa de inverno.

Em jogo da 18.ª jornada, os bávaros repetiram os resultados das últimas duas rondas, novamente 1-1, depois de terem perdido pontos com o Colónia, a meio da semana, e com o Leipzig, há pouco mais de uma semana.

É a pior série nesta época da equipa líder da Bundesliga, apesar da derrota, a única no campeonato, ter sido ainda à sétima jornada, em setembro, então na deslocação ao terreno do Augsburgo (1-0).

O resultado de hoje não deixa, no entanto, de ser mais um duro golpe para a equipa de Julian Nagelsmann, que apesar de líder, tem apenas mais um ponto do que o Union Berlim, segundo, dois do que o Leipzig, terceiro, e três do que o Friburgo, quarto.

É uma distância curta para os primeiros, lembrando que o Bayern Munique tem tido absoluto domínio na Alemanha, com 32 títulos de campeão, 10 dos quais consecutivos nas últimas épocas, desde 2012/13.

No jogo de hoje, o Bayern até esteve a vencer, com um golo de Leroy Sane, aos 34 minutos, mas já na segunda parte o avançado internacional francês Kolo Muani combinou com Kamada, que chegou a ser apontado como possível reforço do Benfica, e fez o 1-1.

O avançado japonês, que entrou apenas aos 64 minutos, serviu Mouani numa transição rápida, e o francês deixou para trás o central e seu compatriota Upamecano, para bater Yann Sommer, aos 69 minutos.

O empate deixa o Eintracht na quinta posição, a cinco pontos da frente, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Borussia Dortmund, que está a um.

A 18.ª jornada da Bundesliga fica completa no domingo, com os jogos entre Schalke (18.º) e Colónia (11.º) e Bayer Leverkusen (nono) e Borussia Dortmund (sexto).