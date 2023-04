Bayern Munique empata mas segura liderança isolada da Liga alemã

JN/Agências Hoje às 17:44 Facebook

O Bayern Munique empatou (1-1), este sábado, com o Hoffenheim, em jogo da 28.ª jornada da Liga alemã, mas conseguiu manter a liderança isolada da prova, beneficiando do empate do Borussia Dortmund, segundo, na visita ao Estugarda.

Quatro dias depois de ter perdido por 3-0 no terreno do Manchester City, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Bayern, com João Cancelo no onze, inaugurou o marcador aos 17 minutos, por Pavard, mas viu a equipa visitante empatar aos 71, com um golo de Kramaric.

Os bávaros, que seguem com dois pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, ainda voltaram a marcar, aos 73 minutos, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

No último quarto de hora do encontro, a equipa orientada por Thomas Tuchel, que na próxima semana recebe o City, fez tudo para chegar ao golo, mas não conseguiu marcar e conquistar os três pontos.

O Borussia Dortmund, com Raphaël Guerreiro a titular, empatou 3-3 no terreno do Estugarda e desperdiçou a oportunidade de se colar ao Bayern na liderança da prova, num jogo em que esteve em superioridade numérica desde os 39 minutos, depois da expulsão de Mavropanos.

A formação visitante chegou ao intervalo a vencer por 2-0, na sequência dos golos do costa-marfinense Sebastien Haller, aos 23, e do neerlandês Donyell Malen, aos 33.

O Estugarda, que ocupa a antepenúltima posição da tabela, empatou a partida a dois golos com tentos de Coulibaly (78) e Vagnoman (84), animando os últimos minutos em que o português Tiago Tomás já atuava pelos anfitriões.

Com o líder da Bundesliga também empatado, o Dortmund procurou o golo que lhe permitiria a igualdade pontual com o Bayern, e chegou ao 3-2 aos 90+3 por Reyna, mas viu o Estugarda ainda alcançar a igualdade final aos 90+7, com um golo de Silas.

O Leipzig, que deixou o avançado português André Silva no banco, venceu por 3-2 no terreno do Augsburgo, e subiu ao terceiro lugar, em igualdade pontual (51) com o Union Berlim, que só joga no domingo.

Um golo de Kevin Kampl, aos 10 minutos, e um "bis" de Timo Werner, que marcou aos 32 e 35, garantiram o triunfo do Leipzig, num jogo em que o Augsburgo inaugurou o marcador aos cinco minutos, por Arne Maier, e voltou a marcar aos 82, por Vargas, numa altura em que o português Renato Veiga já estava em jogo há quatro minutos.