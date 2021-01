Bayern Munique irreconhecível perde em Mönchengladbach

JN/Agências Hoje às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O Mönchengladbach colocou, esta sexta-feira, um ponto final numa série de 20 jogos sem perder para todas as competições do Bayern Munique (3-2).

O último desaire da formação orientada por Hans-Dieter Flick aconteceu também na Bundesliga, num jogo da segunda jornada, frente ao Hoffenheim (4-1), disputado a 27 de setembro. Nesse dia, os bávaros tinham igualmente terminado um incrível registo de 23 vitórias consecutivas e 32 jogos sem perder.

Hoje, no desafio de abertura da 15.ª ronda, os golos do avançado polaco Robert Lewandowski (20), de grande penalidade, e do médio Goretzka (26), num curto espaço de seis minutos, pareciam encaminhar os campeões germânicos para um triunfo relativamente fácil, porém, a desconcentração apoderou-se da defesa bávara, que permitiu uma resposta tremendamente eficaz ao Borussia.

A dupla Stindl/Hofmann aproveitou bem o espaço dado para encurtar distâncias, aos 36, com o avançado a assistir o médio, uma combinação que se veio a repetir em cima do minuto 45, quando Hofmann surgiu na 'cara' de Neuer para restabelecer a igualdade.

No segundo tempo, o Bayern manteve-se "ausente" do Borussia-Park e a figura do desafio, Jonas Hofmann, fez, desta vez, o último passe para Florian Neuhaus garantir os três pontos, aos 49 minutos.

Caso o Leipzig, segundo colocado, com 31 pontos, vença no sábado o Borussia Dortmund (quarto, com 25) passa o líder Bayern (33), enquanto o 'Gladbach' é sétimo, com 24, os mesmos de Wolfsburgo e Union Berlim.