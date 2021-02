Bayern Munique na final do Mundial de Clubes

JN Hoje às 20:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O campeão europeu bateu o Al-Ahly, com dois golos de Lewandowski, e vai discutir o troféu com o Tigres, que afastou o Palmeiras, de Abel Ferreira.

O Bayern Munique qualificou-se esta segunda-feira para a final do Mundial de Clubes, ao vencer o Al-Ahly (Egito) por 2-0, na segunda meia-final da competição, a decorrer no Qatar.

Dois golos do avançado Robert Lewandowski, aos 17 e 86 minutos, selaram o triunfo dos bávaros, que vão disputar o título com os mexicanos do Tigres, na quinta-feira.

Na primeira meia-final, o Tigres bateu o Palmeiras, orientados pelo português Abel Ferreira, por 1-0, graças a um penálti do francês André-Pierre Gignac, tornando-se a primeira equipa da CONCACAF a chegar à final.

O terceiro lugar será discutido entre o Al-Ahly e o Palmeiras, também na quinta-feira.