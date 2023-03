Bayern Munique quer contratar adjunto de Roberto Martínez

JN Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Anthony Barry acumula o cargo na seleção portuguesa com o de treinador auxiliar no Chelsea e Thomas Tuchel quer levá-lo para a Alemanha.

Thomas Tuchel foi apresentado este sábado como novo treinador do Bayern Munique e revelou a intenção de se reforçar na equipa técnica de Roberto Martínez. Anthony Barry, com quem o treinador alemão já trabalhou no Chelsea, é pretendido pelo campeão alemão e, brevemente, pode conciliar os dois cargos.

"O meu staff técnico não estava preparado, por isso tenho de fazer um grande agradecimento às suas famílias pela flexibilidade. Arno Michels e Zsolt Low, que têm trabalhado comigo nos últimos dez anos, vão estar cá e queremos também acrescentar à equipa técnica o Anthony Barry, que está agora no Chelsea", disse Thomas Tuchel.

PUB

Anthony Barry tem 36 anos e é treinador adjunto desde 2017, quando terminou a carreira de futebolista. Também já passou pelo Wigan e pelas seleções da República da Irlanda e da Bélgica.